Hastalıklar yıldıramadı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan, 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle götürüldüğü hastanede vücudunun birçok kısmını etkileyen klinik ve genetik bir rahatsızlık olan Joubert Sendromu-Spastik tanısı konulan, doktorların 7 yıl ömür biçtiği Serhat Yıldıra (20), azmiyle herkese örnek oldu. İlk defa altı yaşında emekleyen, 10 yaşında konuşmayı öğrenen Yıldıra, 13 yaşında da yürümeyi başardı.

Dört yılda üç eser

Polinas ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi olan Yıldıra, öğretmeninin desteğiyle ‘Bir Okul macerası’ isimli ilk kitabını kaleme aldı. Yüzde 72 bedensel engeli bulunan ve 3 yıl önce de iki gözüne birden kornea nakli yapılan Yıldıra, yılmadı; 17 yaşında ikinci kitabı Fakir Çocuk’u yazdı. 20 yaşına gelen Yıldıra, Sonsuz Aşk adını verdiği üçüncü kitabını çıkarmanın sevincini yaşıyor.

10 liradan satışta

Hayallerinin peşinden koşmaya ve kitap yazmaya devam edeceğini dile getiren Serhat Yıldıra, “Aslında kitap yazma gibi bir fikrim yoktu. Derste boş bir şekilde otururken bir şeyler yazmaya başladım. Öğretmenim yanıma gelip, ‘Sen kitap yaz, bastıralım’ dedi. Kitap yazma sürecim bu şekilde başladı. Hayallerimin peşinde koşmalı ve yazmaya devam etmeliyim diye düşündüm. Mutlaka benim gibi engelli arkadaşlarım hayallerinin peşinden koşmalı ve asla pes etmemeliler” diye konuştu. Son kitabında yaşanan hayali bir aşk hikayesinin anlatıldığını vurgulayan Yıldıra, eserinin 10 liradan satışa sunulduğunu, gelirini yazacağı yeni kitaplar için kullanacağını kaydetti.

‘Mutluyuz’

İlk çocuğu olan Serhat’ın, tedavisini hiç aksatmadığını ve yaşadıklarından sonra şu anki durumunun kendilerine mutluluk verdiğini söyleyen anne Ayşe Yıldıra da, “Üç defa üst üste havale geçirince Serhat, bu hale geldi. Emekleme, yürüme tepkisi yoktu. 8 aylıkken başladık, şu an halen daha fizik tedaviye götürüyorum. Eskiden kendisini 3 kişi ancak yıkayabiliyorduk. Şu an eskiye göre iyileşti. Arada çok fark var. Serhat’ı kollarından tutup, kaldıramıyor ve sevemiyordum. Çünkü tüm eklem yerleri çıkıyordu. Şu an çok çok iyi. Mutluyuz” dedi.