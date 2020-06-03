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    HaberlerEge Haberleri Havaya aldırış etmediler
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    03.06.2020 - 07:00 | | GÖKÇE ADAR DHA

    Havaya aldırış etmediler

    Plajların açılmasıyla birçok kişi, deniz kenarlarına koştu. İzmir’de kimileri sahilde yürüyüş yaptı,

    Havaya aldırış etmediler

    Plajların açılmasıyla birçok kişi, deniz kenarlarına koştu. İzmir’de kimileri sahilde yürüyüş yaptı, kimileri de havanın bulutlu olmasına aldırış etmeden denize girdi. Manisa’dan Çeşme’ye denize girmek için geldiğini söyleyen Yunus Emre Ezmeci (30), “Sırf denize girmek için geldim. Suyun sıcaklığı çok güzel” dedi. Denize giren Uğur Yapıcı (28) da, “Nihayet denize kavuştuk. Çok özlemişiz” diye konuştu. l

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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