Havaya aldırış etmediler

Plajların açılmasıyla birçok kişi, deniz kenarlarına koştu. İzmir’de kimileri sahilde yürüyüş yaptı, kimileri de havanın bulutlu olmasına aldırış etmeden denize girdi. Manisa’dan Çeşme’ye denize girmek için geldiğini söyleyen Yunus Emre Ezmeci (30), “Sırf denize girmek için geldim. Suyun sıcaklığı çok güzel” dedi. Denize giren Uğur Yapıcı (28) da, “Nihayet denize kavuştuk. Çok özlemişiz” diye konuştu. l