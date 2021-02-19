Hayal proje değer katacak

Denizli’nin yıllardır hayalini kurduğu kent müzesinin proje görseli kamuoyuyla paylaşıldı. 2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak müze, tam puan aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçecek olan müzede, Cumhuriyet döneminden Osmanlı’ya, Denizli’nin mutfak kültüründen efelerine kadar birçok değer yer alacak.

Zamanda yolculuk

Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli Mücadelede Denizli, Denizli’nin ileri gelenleri, ilkeleri, kent tarihi, Atatürk’ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, el sanatları, Osmanlı’dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, mimarisi gibi onlarca değer sergilenecek.

Tarihine sahip çıkıyor

Verdikleri tüm sözleri birer birer yerine getirdiklerini belirten Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, Denizli Kent Müzesi’nin yanında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Bayramyeri Meydanı arasında kalan bölgede yer alan tarihi değerlere de dikkat çekti. Bölgedeki Atatürk Etnoğrafya Müzesi, Tarihi Germinyanoğulları Hamamı, Gazi İlkokulu ve 800 yıllık tarihi Kaleiçi Çarşısı ile asırlardır varlığını sürdüren İlbadı Mezarlığı’nı işaret eden Başkan Zolan, “Tarihi değerimizin zengin olduğu bir bölgede şehrimize bir kent müzesi kazandıracağız. Burada insanlarımızın ziyaret etmek isteyeceği, alışveriş yapacağı bir aks oluşturmak istiyoruz” dedi.