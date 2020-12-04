Hayalet şehirler

İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19’la mücadele genelgesi kapsamında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak’ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İzmir’de kısıtlamanın başlamasıyla normalde yoğunluk yaşanan Kordon, Alsancak, Karşıyaka Çarşı gibi bölgelerin boş kaldığı görüldü. Aydın’da emniyet ve jandarma ekipleri saat 21.00’yi gösterdiğinde Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetimlere başladı. Manisa’da meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Uşak’ta, kentin işlek noktalarında sükunet hakim oldu. Denizli’de ise ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Pazarların günü değişti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle Yunusemre’de pazaryerlerinin günleri değiştirildi. Pazartesi Karaköy Pazarı, salı Millet Çarşısı, çarşamba Horozköy Pazarı, perşembe Muradiye Pazarı, cuma da Muradiye ve Laleli pazarları kurulacak.