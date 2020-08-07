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    HaberlerEge Haberleri Hayaller sanal ortama taşındı
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    07.08.2020 - 00:02 |

    Hayaller sanal ortama taşındı

    Hayaller sanal ortama taşındı

    Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) sektöründe 2018’den bu yana İzmir Alsancak’ta hizmet veren RGBKOD, bilgi ve tecrübeleri gerçeğe en yakın şekilde sanala uyarlıyor. ‘Hayallerinizi şekillendirmeye başlayın’ mottosuyla yola çıkan, sağlık, eğitim, inşaat, mimari, otomotiv, makina sanayi, madencilik, iş sağlığı güvenliği sektörlerinde AR ve VR teknoloji çözümleri geliştiren firma, Ar-Ge ve proje danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Görselleştirmenin ve yazılımın birleşmesi anlamına gelen ‘RGBKOD’, müşterilerinin pazarlama, satış, depo yönetimi, şirket içi oryantasyon ve mesleki yeterlilik eğitimlerini, teknik destek yöntemlerini, tamirat ve tadilat prosedürlerini sanallaştırmak amacıyla birçok proje geliştiriyor. AR teknolojileriyle taşıması zor olan ürünleri, uzak mesafedeki müşterilere fotogerçekçi bir şekilde sunuluyor.

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