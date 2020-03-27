‘Hayat eve sığar’

Altınordu’da kaptan Sinan Osmanoğlu, koronavirüse karşı mücadele etmek için herkese, “evde kalın” çağrısında bulundu. Eşi Ecem ve çocukları Asil’le evde vakit geçiren Sinan, “Gerçekten dışarıya çıkmak zorunda olanlar dışındaki insanların karantinaya uymamasını anlamak çok zor. Hayatın bir an önce normale dönmesi sadece bizim elimizde” dedi. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli stoper, “Takım olarak sürekli birbirimizle görüşüyor, moralimizi üst seviyede tutuyor, verilen antrenman programlarını uyguluyor ve lig yarın başlayacakmışız gibi hazırlanıyoruz. Evde olan herkes, bugünleri mutlaka spor yaparak geçirmeli” dedi.