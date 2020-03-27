BİST91.5280EURO7,100,51USD6,400,09ALTIN335,170,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Hayat eve sığar’
    ABONE OL
    27.03.2020 - 07:00 |

    ‘Hayat eve sığar’

    Altınordu’da kaptan Sinan Osmanoğlu, koronavirüse karşı mücadele etmek için herkese, “evde kalın” çağrısında bulundu.

    ‘Hayat eve sığar’

    Altınordu’da kaptan Sinan Osmanoğlu, koronavirüse karşı mücadele etmek için herkese, “evde kalın” çağrısında bulundu. Eşi Ecem ve çocukları Asil’le evde vakit geçiren Sinan, “Gerçekten dışarıya çıkmak zorunda olanlar dışındaki insanların karantinaya uymamasını anlamak çok zor. Hayatın bir an önce normale dönmesi sadece bizim elimizde” dedi. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli stoper, “Takım olarak sürekli birbirimizle görüşüyor, moralimizi üst seviyede tutuyor, verilen antrenman programlarını uyguluyor ve lig yarın başlayacakmışız gibi hazırlanıyoruz. Evde olan herkes, bugünleri mutlaka spor yaparak geçirmeli” dedi.

    KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    Sıradaki Haber