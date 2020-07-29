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    HaberlerEge Haberleri Hayata tutundu
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    29.07.2020 - 07:00 |

    Hayata tutundu

    Doğduğunda sadece 30 santim boyunda ve 550 gram ağırlığında olan Amina Bebek, yaşama tutunmayı başardı.

    Hayata tutundu

    Doğduğunda sadece 30 santim boyunda ve 550 gram ağırlığında olan Amina Bebek, yaşama tutunmayı başardı. Tınaztepe Galen Hastanesi Çocuk Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Burçin İşcan, Amina bebeğin 17 hafta erken, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü zaman doğduğunu belirtti, “Uzun bir yoğun bakım sürecinin sonunda sağlığına kavuşan bebeğimizin evine gitmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve yenidoğan yoğun bakımlarda anne-baba ziyaretlerinin durduğu dönemde ailesinden uzak olarak büyüdüğünü kaydeden İşçan, “Amine, pandemi sürecinde bizim için umudun sembolü oldu. Hayat devam ediyor ve güzellikler gelişiyor” dedi.

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