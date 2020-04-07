Hayatı kolaylaştıran kampanya

İZTO üyesi olan marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşın, 50 lira ve üzeri market ihtiyaçları kapılarına kadar götürülüyor.

Destek projeleri hakkında yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Kampanyaya katılan marketlerden evlerine yakın olanı seçip bir telefonla tüm ihtiyaçlarını kapılarında teslim alabilirler. Kampanyadaki marketlerin listesine www.izto.org.tr/tr/market-listesi adresinden ulaşılabilir” dedi.