BİST92.0710 EURO7,330,12USD6,77-0,13ALTIN361,513,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hayatı kolaylaştıran kampanya
    ABONE OL
    07.04.2020 - 07:00 |

    Hayatı kolaylaştıran kampanya

    İzmir Ticaret Odası, 12. Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu firmalarının önerisiyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve market ihtiyaçlarını evlerine götürüp karşılamak amacıyla “Sen Evinde Kal, Biz Kapındayız” kampanyasını başlattı.

    Hayatı kolaylaştıran kampanya

    İZTO üyesi olan marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşın, 50 lira ve üzeri market ihtiyaçları kapılarına kadar götürülüyor.
    Destek projeleri hakkında yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Kampanyaya katılan marketlerden evlerine yakın olanı seçip bir telefonla tüm ihtiyaçlarını kapılarında teslim alabilirler. Kampanyadaki marketlerin listesine www.izto.org.tr/tr/market-listesi adresinden ulaşılabilir” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
    daha fazla video için
    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Sıradaki Haber