07.04.2020 - 07:00 |
Hayatı kolaylaştıran kampanya
İzmir Ticaret Odası, 12. Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu firmalarının önerisiyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve market ihtiyaçlarını evlerine götürüp karşılamak amacıyla “Sen Evinde Kal, Biz Kapındayız” kampanyasını başlattı.
İZTO üyesi olan marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşın, 50 lira ve üzeri market ihtiyaçları kapılarına kadar götürülüyor.
Destek projeleri hakkında yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Kampanyaya katılan marketlerden evlerine yakın olanı seçip bir telefonla tüm ihtiyaçlarını kapılarında teslim alabilirler. Kampanyadaki marketlerin listesine www.izto.org.tr/tr/market-listesi adresinden ulaşılabilir” dedi.
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