Sokaklarda yaşam mücadelesi veren dostlar için seferber olan Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, örnek bir çalışmaya imza attı. Pandemide 207 can dostu sahiplendirdi. Bucalılara teşekkür eden Başkan Erhan Kılıç, “Yüreği hayvan sevgisiyle dolu vatandaşlarımızı görmek sevindirdi” dedi. Hemşehrilerine çağrıda bulunan Kılıç, “Hayvanlar oyuncağımız ya da malımız değil, en yakın dostumuz. Onların da aynı bizim gibi ilgi ve sevgiye ihtiyacı var. Satın almayın, sahiplenin. Hayatınıza sadık bir dost katın” diye konuştu.