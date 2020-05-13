Haydar Aliyev, 97. yaşında unutulmadı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 97. yılı dolayısıyla Karşıyaka’daki büstüne çiçekler bıraktı. Belediye bürokratlarının katıldığı törende konuşan Başkan Tugay, “80 yıllık yaşamını ülkesi için, insanlık için mücadeleyle geçiren büyük devlet adamı Haydar Aliyev’i saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.