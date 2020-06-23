Hayırseverden iki tekerlekli sandalye

Muğla Menteşe’de yaşayan Akile Dural adlı vatandaş, iki adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Başkanlık binası önünde yapılan bağış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Bağış çok önemli, Akile Hanım’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Dural da bağışları sürdürmek istediğini söyledi.