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    HaberlerEge Haberleri Hayırseverden iki tekerlekli sandalye
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Hayırseverden iki tekerlekli sandalye

    Muğla Menteşe’de yaşayan Akile Dural adlı vatandaş, iki adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı.

    Hayırseverden iki tekerlekli sandalye

    Muğla Menteşe’de yaşayan Akile Dural adlı vatandaş, iki adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Başkanlık binası önünde yapılan bağış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Bağış çok önemli, Akile Hanım’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Dural da bağışları sürdürmek istediğini söyledi.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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