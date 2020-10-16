‘Hazine arazilerini kapsayacak’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme Projesi’ni AK Parti İzmir il yönetimine anlattı. egedesonsoz.com’un haberine göre, projenin 20 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu anlatan Bakan Ersoy, çalışmalar tamamlandığında 100 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Proje için, “Sadece İzmir değil Türkiye projesi” tanımlaması yapan Bakan Ersoy, “Çalışmalara başladığımızda Urla ve Çeşme’de özel mülklere ilişkin kamulaştırma kararı nedeniyle rahatsızlık oluşmuştu. Sonrasında gerekli düzeltmeler yapıldı. Proje tamamıyla hazine arazileri üzerinde yapılacak. Başka bir alanda çalışma olmayacak. İzmir’de yerel yönetimden STK’lara kadar ciddi bir katılımcılık anlayışıyla işleri yürütüyoruz. Biz, bu konuda hassasız. Daha önce sunum yapmak için söz vermiştim. Bu sözümüzü şimdi yerine getirme fırsatı yakaladım” dedi. Bakan Ersoy, AK Parti İzmir il yönetiminden projenin ekonomik katkıları ve istihdam konuları üzerinden yaratacağı algıyı iyi anlatmaları konusunda ricada bulundu. Diğer yandan İZTO, Ege Turizm Planı-Çeşme Projesi ile ilgili Planlama ve Proje Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına ev sahipliği yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda projenin içeriğine ilişkin görüşler paylaşıldı.