Hazır giyimciler bu yıldan umutlu

KOVİD-19 nedeniyle nisan ve mayıs aylarında yüzde 40 civarında düşen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, ağustos ayında yüzde 11’lik artış yakaladı. Haziran ayında 2019’un aynı ayına göre yüzde 25’lik artışla 1 milyar 357 milyon dolar ihracatı yakalayan sektörün yükselişi temmuzda da devam etti. Geçen yılın aynı ayına göre dışsatım, yüzde 8.5’lik artışla 1 milyar 812 milyon dolara olarak gerçekleşti. Ağustosta 1 milyar 545 dolar Türkiye’ye kazandırıldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, sektör olarak bu yıla çok iyi başladıklarını söyledi, “Gidişat gösteriyor ki geçen yılı yakalarız hatta biraz da geçeriz gibi. Bu yıl 17 milyar doları aşarız diye öngörüyoruz. Yeter ki ikinci dalga bizleri, Avrupa’yı kapatmasın” dedi. l AA