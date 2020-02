Hazır mısın Karşıyaka?

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 4 haftadır aldığı galibiyetlerle yükselişini sürdüren Karşıyaka, taraftarının 2. Lig umutlarını yeşertti. Play Off hattındaki yerini sağlamlaştıran ve zirve inadını sürdüren yeşil kırmızılıları değerlendiren yazarlarımız, “Artık tünelin ucundaki ışık göründü. Şimdi her zamankinden daha fazla kenetlenme zamanı. Taraftarlar pazar günü Atatürk Stadı’nı tıka basa doldurmalı” dedi.





Bülent Buda: Öyle bir çizgi yakaladılar ki insanın içinden aman nazar değmesin diyesi geliyor. Öyle bir görüntüleri var ki ateş olmuşlar parlıyorlar ve de çevrelerini aydınlatıyorlar. Uzun süre birlikte olmanın, birlikte yarışmanın oluşturduğu özgüven ve dayanışma duygusuyla bütün sorunları bir kenarıya koymuşlar. Sonuçlandırmaları, üstesinden gelmeleri gereken ödeve odaklanmış, ödünsüz yakınmadan yarışıyor ve kazanıyorlar. Bu çocuklar, sezon bitiminde büyük bir olasılıkla Karşıyaka’nın kahraman askerleri olarak tanımlanacak.



Fatih Tanfer: Karşıyaka, Doğukan’ın gol sevinci yaşadığı son dört karşılaşmadan dört galibiyet aldı. Yani Doğukan atıyor, Karşıyaka kazanıyor. Müthiş bir savaşım, harika bir takım performansı ve inanmış adamlar. Bu takım bir üst lige göz kırpıyor. Pazar günü, İzmir’de Play Off yarışı verdiği Esenler karşısında tribünlerin, maç boyunca bu oyuncu grubuna inanıp arkalarında durmaları gerekiyor. Karşıyaka’nın sportif başarıya çok ihtiyacı var. Yalnızca 90 dakikayı değil, sezonu etkileyecek karşılaşmalardan olan bu mücadelede başarılar çocuklar!



Mehmet Demirtaş: Karşıyaka’nın gençleri, müthiş başarı serisine deplasmanda Kemerspor 2003 karşısında da devam etti. Golcüleri Hakan Kuş ve Doğukan’ın golleriyle 2-1 yendi. Puanını 40’a çıkardı, dördüncü sıraya yerleşti. Üstündeki üç takımdan bir maçı eksik. Büyük avantaj. Öncelikle Karşıyakalı oyuncuların, güçleri arttı. Takım halinde büyük direnç gösteriyorlar. En önemlisi özgüvenleri üst düzeyde. İyi bir takım oldular. Futbolu bilen, yeteneği yüksek, becerileri her geçen gün artan, en önemlisi futbol aklı olan bir takım oluştu. Elbette bu takımın arkasında inançla duran Turgay Başkan ve yönetimi, taktik bilgisi üst düzeyde olan ve heyecan veren futbolcuların gelişimini her geçen gün artıran Soner Hoca da teşekkürü hak ediyor. Şimdi sıra Karşıyaka sevdalılarında. Pazar günü oynanacak Erokspor maçında o tribünleri doldurmak zorundalar. Haftaya oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesi büyük kenetlenme ve güçbirliği şart.



Uşak seriye devam



Bülent Buda: Arap atı gibi sonradan açılıp takır takır puan toplamaya başladılar. Hadi o zaman madem ki olabiliyormuş, bu hızla gaz kesmeden tüm oynanacak maçlara yüklenerek Play Off grubunun içine kendilerini atmayı becersinler. Salt bunu başarmaları bile en azından istediklerinde sorunların üstesinden gelebildiklerini kanıtlamış olacaklardır.



Fatih Tanfer: Uşakspor, evinde Vanspor’u 2-1 yenip puanını 34’e çıkardı. Dokuzuncu sıraya yerleşti. Performansı her geçen gün artıyor. Futbol olarak bu maç heyecanlı, mücadele ise üst düzeydeydi. Daha birçok oynanmamış maç var. Play Off sınırıyla arasında beş puan kaldı. Uşakspor taraftarlarının da inancı her geçen gün artıyor. Neden olmasın?



Mehmet Demirtaş: Uşakspor, özellikle son üç karşılaşmada harika bir kazanma arzusu, karakter ve mücadele ruhu ortaya koyuyor. Ligin ikinci yarısında topladıkları puanlarla Play Off barajının beş puan gerisindeler. Üç puan silme cezasını aldıklarını da unutmamak gerekiyor. Eğer ki bu tempo bu şekilde devam ederse onları çok iyi noktalarda göreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.



Manisa FK PES ETTİ



Bülent Buda: İki maç kayıp beş puan. 3'ü Manisa'da iki puanı deplasmanda. Manisa'daki kayıp büyük ve de yaşamsal. Tabii puan anlamında. Bu demek ki lider Samsun'la makas 7 puan daha açıldı. Aritmetik olarak bu açık kapanır mı? Evet kapanır. Peki lider Samsun, bu puan farkının kapanmasına izin verir mi? Açık ve dürüst olacaksak bence vermez. Şimdi bu beş puan kayıp her takım üzerinde travmatik bir etki yaratır. Hüner, orada soruna takılı kalmamaktır. Yine de futbol bu, her şey beklenir deyip iyimser olalım. Hadi daha açık konuşalım. Manisa FK, doğrudan olmasada Play Off'dan bir üst lige çıkmalıdır. Çünkü bunu gerçekleştirebilecekleri yeterli donanımları var.



Fatih Tanfer: Manisa FK. ve 1922 Konyaspor maçında, 23 dakikada karşılıklı atılan 6 gol sonucu devre 3-3 bitti. İkinci yarıda ise gol olmayınca Manisa FK, 2 puan kaybedip lider Samsunspor’un 7 puan arkasında kaldı. Birinci yarıda Manisa FK, 6 puan öndeyken, takım kadrosunun güçlendirilmesi, mental açıdan gerekli çabaların gösterilmesi gerektiğini, saha içi ve saha dışı faktörleri haftalarca anlatmaya çalıştım. Maalesef Manisa FK, şampiyonluk umutlarıyla çıktığı bu büyük yolculukta erken pes etti. Öncelikle kadro mühendisliği doğru yapılamadı. Bazı oyuncuların dalgalı performansı teknik ekibi yanılttı. Devre arasında doğru ve nokta transferler yapılamadı. Şampiyonluk için çok çalışmak ve kararlı olmak önemlidir. Maalesef hiçbirini yapamadılar. Şampiyonluk hedefinden erken vazgeçtiler. Bugünden itibaren takımı Play Off’a hazırlamak ve bunun için özel program yapmak şarttır. Unutulmasın, “Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz.”



Mehmet Demirtaş: Manisa FK, bir nevi yara sararak önüne tekrardan bakmak istediği karşılaşmadan da galibiyet alamadan ayrıldı. Üç kez geri düştü, beraberliği yakaladı. Fakat galibiyet gelmedi. Samsunspor ile makas her maç daha fazla açılıyor. Manisa FK, elbette yarışı bırakmayacaktır. Fakat çok büyük bir futbol mucizesi olmazsa da şampiyonluk zor gibi duruyor. Öte yandan, Play Off şampiyonluğu için en büyük aday bence Manisa FK. Sezon sonu ne olacak hep birlikte göreceğiz.



Play Off’a odaklan



Bülent Buda: Tekrarlar çoğu zaman can sıkar. Söz gelimi takımda can sıkıyor. Puanlar ikişer, üçer gidiyor. Çok rahat zirveyi zorlayacak bir takım akıl almaz bir biçimde sorunlarla boğuşarak tekliyor, yalpalıyor. Durmaksızın, ara vermeden istikrarlı bir biçimde puanları vermeyi sürdürüyor. Oyuncuların gerekçeleri var biliyoruz. Hak edişlerini alamıyorlar. Peki bir süreliğine de olsa parayı bir kenara bırakıp kendi kariyerlerini düşünseler, kendileri için oynasalar. İşte onu başardıklarında o tarif edilmez bir duygu olur.



Fatih Tanfer: Nazilli BLD, Soma deplasmanında aldığı bir puanla Play Off yarışı içerisinde kaldı. Karacabey Belediyespor, büyük futbol şanssızlığı olmazsa şampiyon gibi. Haftalardır Play Off yarışının zorlaştığını ifade ediyorum. İşte dördüncü Nazilli ile dokuzuncu Kelkit Belediyespor arasında üç puan var. Nazilli Belediyespor sezon başındaki oyun gücüne ulaşıp Play Off yarışı içerisinde yer almalıdır. Ancak ilk şart, evindeki maçları kazanmak.



Mehmet Demirtaş: Soma gibi bir deplasmanda kazanmak Nazilli Belediyespor için çok önemliydi. Ancak olmadı. Haftalardır istikrarsız bir gidişatları olsa da halihazırda Play Off potasındalar. İstedikleri üst sıralarsa, evlerindeki maçlarda mutlak galip gelmeliler. Umarım bu potadan sezon sonuna kadar çıkmazlar.

Hedeften şaşma Kasaba!



Bülent Buda: Bu güçlü ve kaliteli takımın, puan kaybıyla alandan çıkmasını bir türlü kabullenemiyorum. Tamam biliyoruz hiç kuşkumuz yok Play Off grubu içinde olacaklar. Ancak yitirilen puanları sayıyorum, böylesine güçlü iyi bir takımın doğrudan bir üst lige çıkamamasına hayıflanıyorum.



Fatih Tanfer: Turgutlu, düşme hattındaki Payas deplasmanında bir puan alıp ikinci sıradaki yerini korudu. 42 puanı var. Elbette Kocaelispor’u takip ediyor. Ancak Play Off yarışının da zorlaştığı bir gerçek. Bu hafta evinde Fethiyespor’u ağırlıyor, haftaya da Cizre deplasmanına gidiyor. 27. haftayı da bay geçirecek. Turgutluspor’un yetenekli oyuncuları var. Takım halinde de kalitesi yüksek. Kısacası heyecan veren bir takım. En az Play Off oynamak hakkıdır diye düşünüyorum.



Mehmet Demirtaş: Turgutluspor, Payas deplasmanından bir puan ile ayrıldı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası iki takımın da kontrollü oyunu sonucu orta saha mücadelesiyle geçildi. Ev sahibi Payasspor zaman zaman Kasaba kalesini zorlasa da, kaleci Fatih, güzel kurtarışlara imza attı. İkinci yarıda da Onur ve Samet’le girdiği net pozisyonları harcayan kırmızı siyahlılar, bir puanla döndü. Sırada Fethiye maçı var. O maçın hazırlıkları şimdiden başlamalıdır.



Nazar boncuğu olsun



Bülent Buda: Deplasmanda atılacak golleri atmışlarda onun karşılığında yedikleri 3 gol fazla. Demem şu ki eğer iyi güçlü bir takım olduğunuzu düşünüyorsanız yediğiniz gol sayısı o gücünüzle örtüşmüyor. Bu takım büyük bir olasılıkla Play Off oynayacak. Görünen o ki Play Off’a kalacak diğer takımlardan da güçlü. Son yenilgi ders olarak yorumlansın. Hiç abartmıyorum. Bu güçlü kadro bir üst lige çıkacaktır.



Fatih Tanfer: Buca, Çatalcaspor deplasmanında son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olup haftalar sonra yenilmezlik serisini sona erdirdi. Bu yenilgiyle lider Erzincaspor’la puan farkı sekize çıktı. Play Off yarışı da çok daha zorlaştı. Beşinci Buca ile Çatalca arasında sadece üç puan kaldı. Ben, Buca’nın güçlü bir takım olduğuna inanıyorum. İyi mücadele ediyor. Hızlı ve baskın bir şekilde gidiyor. Bu yenilgiye bir iş kazası diyelim. Bu hafta, rakipleri birbirleriyle karşılaşıyor. Ancak Yomraspor maçını kazanırsa avantaj gerçekleşecek. Yeter ki takım halinde coşkusunu ve temposunu üst düzeye taşısın.



Mehmet Demirtaş: Ci Group Buca, müthiş seriyi sonlandırarak ligin ikinci periyodunda ilk mağlubiyetini tattı. Neyse ki sıralamada, üstünde ve altında bulunan takımların da puan kaybettiğini düşünecek olursak, hayati öneme sahip bir kayıp olmadığını düşünebiliriz. Önemli olan birliği kaybetmeyerek hikayenin sonunu güzel sonlandırmak.