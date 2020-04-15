Hazırlığınızı son güne bırakmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta sonunu kapsayacak olan sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından, twitter’da ‘Başkanın Günlüğü’ adı altında yaptığı bilgilendirme kapsamında kent halkına seslendi. İzmirlilere uyarılarda bulunan Soyer, “Önümüzdeki hafta sonu siz yine evlerinizde olacaksınız. O nedenle ne olur hazırlıklarınızı son güne bırakmayın” dedi.

‘Seyyar Pazar’ vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, egedesonsoz.com’un haberine göre, koronavirüs salgınıyla mücadele edildiği dönemde kent kamuoyunu her gün bilgilendirmeyi sürdürüyor. Soyer, “Sevgili İzmirliler, üreticiyi de, esnafı da, sizleri de mutlu edeceğini düşündüğüm Seyyar Pazar’ı Buca’da başlattık. Bugünlerde beyaz önlüklü sağlıkçılarla eli nasırlı üreticilerin kıymetini daha çok anladık. Kısa sürede İzmir’in tamamına yayacağımız pazar, üreticinin de, tüketicinin de yüzünü güldürecek” dedi.

‘Kesintisiz çalışıyoruz’

Katılımcı yönetim anlayışıyla sivil toplum liderlerinin de internet bağlantısıyla katıldığı koordinasyon kurulu toplantısında önemli kararlar aldıklarını belirten Soyer, “Gündem ağır, endişe toplumun her kesiminde... Ama bugünlerde tatlı bir de telaşımız var. 23 Nisan’a ilkokul çocuklarının heyecanı ve sevinciyle hazırlanıyoruz. 100. yıla ve İzmir’e yakışan dolu dolu bir programla karşınızda olacağız” mesajını verdi.

Sokağa çıkma yasağında zorunlu ara verilen gıda kolisi ve süt dağıtımına devam edildiğini dile getiren Soyer, şu noktaların altını çizdi: “65 yaş üstü büyüklerimiz ve küçük çocuğu olan desteklediğimiz bin 621 aileye gıda kolisi ulaştırdık. 1-5 yaş arası 2 bin 294 çocuğumuz için 36 bin 704 litre süt gönderdik. Kendi ürettiğimiz kavurma 1’er kilogramlık paketler halinde 400 gıda destek kolisinin içine kondu. Dezenfekte ekiplerimiz, sokağa çıkma yasağında bile ara vermediği çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.”

Vatandaşların, yasak nedeniyle önümüzdeki hafta sonu evde olacağına dikkat çeken Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “O nedenle ne olur hazırlıklarınızı son güne bırakmayın. Sağlıkla kalın, evde kalın hoşça kalın.”

250 dakika desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sevdiklerine erişmek isteyen, ihtiyaçları için sık sık telefon görüşmesi yapmak durumunda kalan 65 yaş ve üstü kişiler ile hasta ve hareket engelli yurttaşlar için 250 dakikalık konuşma paketi desteğinde bulunacak. Paket, 1 ay boyunca kullanılabilecek. Salgın nedeniyle başlatılan uygulama için başvurular, www.bizizmir.com/bizvariz adresinden ve Hemşehri İletişim Merkezi’nin 444 40 35 no’lu telefonundan yapılabilecek.

‘Yoğunluk’ eleştirisi

Koronavirüs salgını sonrasında, İzmir’deki metro seferi saatlerinde düzenlemeye gidildi. 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir yapılan seferler, 10.00-16.00 ile 21.00-00.20 saatleri arasında yarım saatte bir yapılmaya başlandı. Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından ‘yoğunluk’ eleştirisi yaptı. Başkan Soyer’e ‘yolcu yoğunluğundan haberdar olup olmadığını’ soran Hızal, “Hükümetin yaptığı her icraatta olumsuz bir yan bulmaya çalışan zihniyet, sorumlu olduğu şehir içi ulaşımdaki aksamaları göremiyor” dedi.