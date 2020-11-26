26.11.2020 - 00:01 |
‘Hedef, 400 milyon dolarlık dışsatım’
Pandemi döneminde dünya Türk mandalinasına hücum etti. 2020 yılında bir aylık dönemde yüzde 12’lik artışla 110 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Tadı, ince kabuklu olma özelliği ve kokusuyla en çok tercih edilen mandalina türü olan Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerinden satsuma mandalina ise yüzde 13’lük artışla 52 milyon 400 bin dolarlık ihracata ulaştı. Satsuma mandalina toplam mandalina ihracatından aldığı yüzde 48’lik payla dünyanın en çok tercih ettiği mandalina türü oldu.
Türkiye’nin, mandalinada 2020 yılı için belirlenen 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Birliğimizden yapılan mandalina ihracatı yüzde 83’lük artışla 5.1 milyon dolardan 9.5 milyon dolara yükseldi” dedi.