‘Hedef, 400 milyon dolarlık dışsatım’

Türkiye’nin, mandalinada 2020 yılı için belirlenen 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Birliğimizden yapılan mandalina ihracatı yüzde 83’lük artışla 5.1 milyon dolardan 9.5 milyon dolara yükseldi” dedi.