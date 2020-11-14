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    HaberlerEge Haberleri Hedef 5 ayda 5 bin fidan...
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    14.11.2020 - 07:00 |

    Hedef 5 ayda 5 bin fidan...

    Gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmayı amaçlayan Bornova Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar 5 bin fidanı toprakla buluşturacak.

    Hedef 5 ayda 5 bin fidan...

    Gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmayı amaçlayan Bornova Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar 5 bin fidanı toprakla buluşturacak. Manolyadan akasyaya, ıhlamurdan turunca, süs eriğinden fıstık çamı, çınar, erguvan ve akçaağaca bir çok türde fidan sokakları süsleyecek. çiçek dikimleri de yapılacak. Başkan Mustafa İduğ, “Güzel kokulu çiçeklerle kent estetiğini de geliştirmek istiyoruz” dedi.

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