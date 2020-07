Hedef, dünyada 1 numara olmak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Mavi Bayrak Projesi kapsamında, Çeşme’nin ünlü Ilıca Plajı ‘Mavi Bayrak’ aldı. Sörfçülerin sahile getirip minik Doğa’ya teslim ettiği Mavi Bayrak, Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından göndere çekildi. Türkiye’nin Mavi Bayrak sayısıyla üçüncü sırada yer aldığını belirten Ersoy, “Bugün bu ödül töreni vesilesiyle de bir kez daha Türkiye olarak turizmde sahip olduğumuz yüksek kaliteyi ilan etmiş oluyoruz. 2008 yılından itibaren sayı sürekli artıyor. İlk üçteki diğer ülkeler olan İspanya ve Yunanistan’a baktığımızda inişli çıkışlı bir grafik görüyoruz. Unutmamak gerekir ki mavi bayrak yalnızca bir temizlik simgesi değil. Çevre yönetimi, donanım ve güvenlik yönetimi gibi birçok başlığı belirtilen bir sembol” dedi.



Türkiye’de yüzme suyu mükemmel kalitede çıkmasına rağmen mavi bayrak için değerlendirilemeyen 417 bölge olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



‘Bayrağı istemeyenler var’



“246 tanesi, kanalizasyo n sistemi veya arıtmaya bağlı olmayan yerler; kalan 171 nokta içinde de turizm bilincinin yerleşmediği ve mavi bayrak istemeyen 77 bölge var. Söz konusu tesis ve belediye plajlarını kapsayacak şekilde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları planlıyoruz. Bakanlık öncülüğünde kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) gerekli organizasyonları yapacak. Üzerinde sadece duş ve tuvalet bulunan eve başka hiçbir şeyin bulunmadığı plajlar için yaklaşık 105 bin lira yatırım maliyeti öngörülüyor. Bakanlık olarak plajlarda paket arıtmaları da hızlı bir şekilde 2021 itibariyle hayata geçirip işletmelerini ilgili ilçe belediyelerine devredecek ve düzenli olarak denetleyeceğiz. Başarılı olduğumuz takdirde 486 olan mavi bayrak sayımız 2021’de 575’e 2022’de 713’e ulaşacak. Dünya birinciliğine yükselmemiz mümkün.”



Çeşmelilere emanet etti



“Çeşmeliler daha önce hiç bu kadar sık gelen turizm bakanı gördünüz mü?” diyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, “İlimizde 10 ilçe 52 plajda dalgalanan mavi bayraklara bugün yenisini ekliyoruz. Bu bayrakları almak çok zor ama kaybetmek çok kolay o yüzden sadece belediyeye değil, Çeşme halkınada çok iş düşüyor. Çeşme sizin, sizin çocuklarınızın, o yüzden bayrağımıza sahip çıkalım. Ayrıca Çeşme turizm projesiyle de turizmi 12 aya yaymak hayal olmaktan çıkacak” ifadelerini kullandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Ülkemizin her bir santimetrekaresini, özellikle de İzmir gibi Türkiye’nin gözbebeği olmuş bir kenti imar etmek için hep birlikte çalışacağız” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Bugün Ilıca Plajı’na mavi bayrak çekilmesinin, Ilıca Plaj Kafe’nin de turuncu çembere dâhil olmasının, yani çifte sertifika almasının sevincini yaşıyoruz. Doyasıya yüzmek, güneşlenmek ve keyifli bir tatil geçirmek için şimdi İzmir zamanı diyoruz. 52 Mavi Bayraklı plajı ve hijyen standartlarının belirlendiği turuncu çemberli işletmeleriyle İzmir pandemi günlerinde tertemiz” diye konuştu.



‘Gözbebeğimiz’



Ilıca Plajı’nın artık mavi bayrakla hizmet vereceğini belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, “Ilıca plajımız bizim vitrinimiz, hizmet anlayışımızın da iddialı bir referansıdır. Dünya markası Alaçatı’sı, binlerce yıllık tarihi geçmişi ile Ildır’ı, Türkiye’nin ilk slow food köyü Germiyan’ı, bereketli toprakları ile Ovacık’ı, eşsiz balık restoranları ile Dalyan’ı ile her köşesinde benzersiz zenginliklere sahip olan Çeşme’nin makus talihini kırmak, iki aya sıkışan turizm sezonunu 12 aya uzatmak gayretindeyiz” dedi.



‘Doğal su kaynaklarına dokunulmayacak’



Çeşme turizm projesinin İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzenlenen dördüncü toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projeyle ilgili soru işaretlerinin bir bir giderildiğini belirtti. Su ihtiyacına yönelik çalışmanın tamamlandığını açıklayan Ersoy, “Sorunu bölgenin doğal kaynaklarıyla değil, Ozmoz Arıtma sistemiyle çözeceğiz. Suyun işletme maliyetinin belediye suyundan çok daha ucuz ve bakanlık olarak ciddi bir gelir elde edeceğiz. Bu gelirle Kemeraltı ve Agora projelerini hızlandıracağız” dedi.Projeye ulaşımla ilgili çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekleyen Ersoy, “Önümüzdeki hafta içinde ulaşım çözümleri oluşturmaları açısından üniversitelerimize yetki vereceğiz. Ayrıca bir hafta içinde projenin plan ve konsept aşamasını çalışmaya başlayacağız. Ağırlıklı olarak belediyelerimiz ve İZTO’nun önerdiği İzmir kökenli mimarları ve plancıları seçiyoruz” dedi.



İzmir’de ‘güvenli turizm’ gezisi



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile SunExpress, Almanya’nın önde gelen turizm acentelerini İzmir ve Kuşadası’nda ağırlıyor. Program kapsamında Türkiye’nin güvenli tatil seçenekleri ve alınan tüm önlemler Alman temsilcilere tanıtılıyor.



İzmir Ticaret Odası (İZTO) evsahipliğinde düzenlenen toplantı ile İzmirli turizm meslek örgütleri ile bir araya gelen heyet adına konuşan Almanya’nın önde gelen turizm dergilerinden Touristik Aktuell’in Şef Editörü Mathias Gurtler, “Görüyoruz ki Kovid-19 ile mücadelede Türkiye de en az Almanya kadar başarılı. Gerekli tüm önlemler alınmış” dedi.



2021’e hazırlık



Başlangıç yeri olarak İzmir’in seçilmesinden son derece memnun olduklarını ifade eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener de, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na her türlü katkıyı vermeye hazırız. Sunexpress de anlamlı bir karar vererek Türkiye’de büyümeyi uygun gördü. Oda olarak kendileri ile İzmir özelinde 2021 projeksiyonları için daha geniş bir program dahilinde tekrar bir araya geleceğiz” diye konuştu. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise, “Oda olarak, bir destinasyonun tanınması için yerinde tecrübe edilmesinin önemini biliyoruz. Bu sebeple de tanıtım gezilerini her zaman destekliyoruz” dedi.



Güvenli Turizm Sertifika Programı’nı turistik tesislerde deneyimleme imkânı bulan heyet, bugün incelemelerini tamamlayacak.