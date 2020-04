Hedef, dünyanın en iyisi olmak

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online basın toplantısına konuk olan Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir’in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş’nin (BASBAŞ) yatırım planlarında kovid-19 nedeniyle bir değişikilk ya da gecikme olmadığını ifade etti. 2022’in başında yatırımcı almaya başlayacaklarını belirten Güler, “Aşağıkırıklar mevkinde, 2.5 milyon metrekare alanla, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile çalışmalara devam ediyoruz. Burada kurulacak yeni serbest bölge hem sanayiciye büyük nakliye avantajı sağlayacak hem de İzmir’in en az gelişmiş ilçeleri olan Bergama, Kınık, Dikili bölgesini geliştirecek, doğrudan 20 bin kişiye, dolaylı olarak ise 120 bin kişiye yeni iş sahası açılacak” dedi.

‘Yatırımcıyı uğraştırmıyoruz’

Kentin önde gelen paydaşlarını da bünyesinde barındıran Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği’nin de (YABİSAK), kuruluş çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Güler, derneğin kentin sahip olduğu avantajları tanıtıp yazılımcıların kentte kümelenmesini sağlamayı hedefliğini aktardı.

Yeni nesil iş insanlarının yatırım yapmak için bürokrasiyle, bina yapmak gibi işlerle uğraşmak istemediğini ifade eden Güler, “Bu insanlara yatırım yapacakları alanları hazırlayıp onlara iş ve yaşam alanları sunmak için çalışıyoruz. Yatırımcı için her istediğini anında yerine getirebilecek, kendisinin yatırımı ve işi dışında hiçbir işle uğraşmaması için çaba sarf edecek organizasyonu her an ayakta tutuyoruz” diye konuştu.

Haziranda normalleşme

ESBAŞ’ın hedefi, dünyanın en iyi serbest bölgelerinden biri olmak şeklinde açıklayan ve tüm çalışmalarını bu amaç etrafında şekillendirdiklerini sözlerine ekleyen Güler, “20 bin 500 kişi inin istihdam edildiği bölgemiz, haziran ayında normalleşme sürecine girecek. Tüm işlerimizde mesafemize dikkat ederek çalışacağız” ifadelerini kullandı.