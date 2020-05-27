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    HaberlerEge Haberleri Hedef, modern Kuşadası
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Hedef, modern Kuşadası

    Kuşadası Belediyesi, bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor, diğer bir yandan da kenti tasarlıyor.

    Hedef, modern Kuşadası

    Kuşadası Belediyesi, bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor, diğer bir yandan da kenti tasarlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen yeşil alanları arttırmaya yönelik çalışmalarla nefes alan bir kent haline gelen Kuşadası, estetik açıdan da modern bir görünüm sergiliyor.
    Örnek kent
    Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son bir yılda 1010 ağaç dikti, 8 yeni parkı da kapsayan 18 bin 470 metrekare yeşil alanı kente kazandırdı. Kente büyük renk katacak bir adım daha atarak tropikal Jakaranda ağaçlarının dikimine başladı. Trafik sorununu çözmek amacıyla yaşama geçirilen tek yön uygulaması kapsamında yeniden düzenlenen 8 kavşağın peyzaj çalışmalarını da sürdürdü. Caddeleri, sokakları, parkları, çarşıları ve plajlarıyla modern bir turizm kenti tasarlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Hedefimiz Türkiye’ye örnek olacak bir kent ortaya koymak” dedi. Öte yandan Başkan Günel, zabıta ekiplerinin çevre kirliliğine neden olan firma ve şahıslara göz açtırmadığını söyledi. Moloz, hafriyat ve çöp bırakan kişilere ceza kesiliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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