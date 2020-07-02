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    02.07.2020 - 03:09 |

    Hedef, ulaşımda konfor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk ve Bigadiç’de atıl durumda olan otogarları elden geçirecek, Manyas’ta mevcut otogar baştan aşağı yenilenecek, Sarımsaklı’ya da yeni bir otogar inşa edilecek.

    Hedef, ulaşımda konfor

    İlk olarak Susurluk Otogarı’nda çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 yıldır atıl durumda bulunan otogarı, modern bir şekilde restore ediyor. Eylül ayı içerisinde tamamlanması hedeflenen otogar civarında da yol düzenlemeleri gerçekleşiyor.

    İki yıldır atıl durumda olan Altınova Otogarı’nda da çalışmalarını tamamlayan ekipler, 15 dönüm alan içinde yer alan mevcut otogar binasını yenileyerek seyahat acenteleri ve bekleyen yolcular için alan oluşturdu. Seçim zamanı verdiği sözü tuttuğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, Susurluk ve Altınova otogarlarının tamamlanmasının ardından Bigadiç, Manyas ve Sarımsaklı’da da çalışmaların başlayacağını söyledi.

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