‘Hedefe yakınız’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Performans Değerlendirmesi raporu açıklandı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde başlatılan “Araştırma olma hedefi doğrultusunda Ege Üniversitesi (EÜ), son 3 yıldaki çalışmaları ile 11’inci sıradan 9’uncu sıraya yükseldi. EÜ, aday üniversiteler arasında son bir yılda en yüksek puan artışı gösteren üniversite oldu. “Kaliteyi ve yenilikçiliği önemseyerek; şeffaf, katılımcı ve rekabetçi yönetim anlayışıyla son üç yıl içinde tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz yoğun çalışmaların başarılı sonuçlarını almaya devam ediyoruz” diyen Budak, şöyle konuştu:

“TÜBİTAK kapsamında en çok proje yapan üniversite olduk. Bölümlerimizi ve laboratuvarlarımızı akredite ettik, etmeye devam ediyoruz. Sanayi kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile işbirliklerimizi artırdık. Uluslararası alanda yapılan sıralamalarda ülkemizi temsil ederek adımızı dünyaya duyurduk. Ar-Ge ve inovasyon iklimini oluşturarak model ve patent çalışmaları yaptık. Yaptığımız çalışmalarla hedefimize her zamankinden daha yakınız. EÜ ailesini kutluyor, bu başarımızın artarak devam etmesini diliyorum.”

‘Egeli’ olma bilinciyle çalışmaya devam

Ege Üniversitesi (EÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Programı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde, Atatürk Büstüne çelenk sunması ile başladı. Ege Üniversitesi’nin; nitelikli akademik kadrosu, güçlü bilimsel faaliyetleri, seçkin öğrenci ve mezun profiliyle 65 yıldır bilime hizmet ettiğini belirten Budak, şöyle konuştu:

Üç kelimeyle özetledi

“Bilimsel ve teknolojik altyapımızda ciddi bir sıçramaya imza attık. Geçen 3 yılı en doğru özetleyen kelimelerin; üstün gayret, ortak bilinç ve ortak eylem olduğunu düşünüyorum. Sorumluluklarımızı ‘Egeli’ olma bilinciyle en iyi şekilde yerine getireceğimize inanıyorum. Hep birlikte üniversitemizi hak ettiği noktaya taşıyacak, Ege Üniversitesi adının çeşitli platformlarda övgüyle telaffuzundan gururlanacağız” dedi.