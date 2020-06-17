‘Hedefimiz markalaşmak’

BELEDİYENİN öz kaynaklarıyla baştan sona yenilenen Barış Sokak, ilçenin ilk sevgi yolu olarak kullanımına açıldı. Düzenlenen törene Narlıdere Başkanı Ali Engin, eşi İlke Engin, İzmir Köy Koop Birlik Başkanı ve Slow Food Teos Kurucu Başkanı Neptün Soyer, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, muhtarlar, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Altyapısından parke taşlarına, kanalizasyondan aydınlatma sistemine kadar modernize edilen sokakta, üretici kooperatiflerin satış stantlarına da yer verildi. Herkesin keyifle yaşadığı bir Narlıdere yaratmak için çalıştıklarını belirten Engin, “İlçemizi markalaştırma çabamız sürüyor. Yakında bisiklet yolu, Ali Onbaşı Deresi Mesire Alanı Projesi ve Sahilevleri Aile Çay Bahçesi de bitecek” dedi. Soyer de, “Kadınlarımız üretimlerini sergileyecek olması memnun etti” diye konuştu.

Sokaktaki törenin ardından Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda, dünyanın en büyük gıda hareketi olan Slow Food için yaptırılan salyangoz heykelinin açılışı yapıldı. Tüm katılımcılara maske ve Slow Fod rozeti hediye edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gönderdiği mesajla Engin’i kutladı.