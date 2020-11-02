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    02.11.2020 - 07:00 |

    Helal olsun Kaf Kaf!

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Karşıyaka, deplasmanda Çatalcaspor’la 1-1 berabere kaldı. Akılları İzmir’de göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerde kalan yeşil kırmızılılar, zorlu mücadeleden 1 puan çıkarmasını bildi

    Helal olsun Kaf Kaf!

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta fırtınalar estiren Karşıyaka, deplasmanda Çatalcaspor’la 1-1 berabere kaldı. Meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası akılları İzmir’de olan yeşil kırmızılılar, moral bozukluğuyla çıktığı mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Yenilmezlik serisini sürdüren Kaf Kaf, puanını 17’ye çıkarsa da averaj farkıyla zirveyi İçel İdman Yurdu’na kaptırdı.
    Akılları İzmir’de kaldı
    İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ilk sözü ev sahibi ekip söyledi. 56. dakikada Yusuf Atasoy’un golüyle öne geçen Çatalca, üstünlüğünü 22 dakika sürdürdü. 78. dakikada sahneye çıkan Cenk Özbey, Karşıyaka’yı 1-1’lik eşitliğe taşıdı. Teknik Direktör Soner Tolungüç, maçın kalanında oyuncu değişiklikleri yapsa da skora katkı sağlayamadı. Yeşil kırmızılılar, moralsiz çıktıkları mücadeleden 1-1’lik skorla berabere ayrıldılar. Öte yandan Kaf Kaf, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor ile deplasmanda, 12 Kasım Perşembe günü ise ligde Arhavispor ile karşılaşacak.

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