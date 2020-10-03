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    HaberlerEge Haberleri Hem esnaf hem de vatandaş gülecek
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    03.10.2020 - 07:00 |

    Hem esnaf hem de vatandaş gülecek

    Çiğli Belediyesi’nde sosyal yardım hizmetleri bu aydan itibaren Halk Kart sistemi üzerinden yürüyecek.

    Hem esnaf hem de vatandaş gülecek

    Çiğli Belediyesi’nde sosyal yardım hizmetleri bu aydan itibaren Halk Kart sistemi üzerinden yürüyecek. Hem belediye işçilerinin hem de dar gelirli ailelerin kullanabileceği Çiğli Halk Kart sayesinde esnafa da destek sağlanacak. Başkan Utku Gümrükçü, “İşçimize yıllık 5 milyon lira gıda desteğimizi kart üzerinden ileteceğiz. Dar gelirli aileler, indirimli alışveriş yapabilecek. Vatandaşımız evlerinde biriktirdiği dönüşebilir atıkları bize teslim ettiğinde ağırlığına göre para yüklemesi yapılacak” diye konuştu.

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