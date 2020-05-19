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    19.05.2020 - 07:00 |

    Hem ilgi hem uyarı

    Manisa Yunusemre Belediyesi, sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, hijyen paketi dağıttı.

    Hem ilgi hem uyarı

    Manisa Yunusemre Belediyesi, sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, hijyen paketi dağıttı. Vatandaşlar, önceki gün 12.00-18.00 saatlerini kapsayan izin süresinde park ve meydanlara gitti. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara içinde maske, eldiven ve kolonya bulunan paketi dağıttı, onlardan sağlıkları için açıklanan kurallara uymasını istedi.

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