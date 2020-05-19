Hem ilgi hem uyarı

Manisa Yunusemre Belediyesi, sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, hijyen paketi dağıttı. Vatandaşlar, önceki gün 12.00-18.00 saatlerini kapsayan izin süresinde park ve meydanlara gitti. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara içinde maske, eldiven ve kolonya bulunan paketi dağıttı, onlardan sağlıkları için açıklanan kurallara uymasını istedi.