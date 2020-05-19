19.05.2020 - 07:00 |
Hem ilgi hem uyarı
Manisa Yunusemre Belediyesi, sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, hijyen paketi dağıttı.
Manisa Yunusemre Belediyesi, sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, hijyen paketi dağıttı. Vatandaşlar, önceki gün 12.00-18.00 saatlerini kapsayan izin süresinde park ve meydanlara gitti. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara içinde maske, eldiven ve kolonya bulunan paketi dağıttı, onlardan sağlıkları için açıklanan kurallara uymasını istedi.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.