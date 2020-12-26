BİST1.4260.00EURO9.240.01USD7.580.36ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hem kentin hem doğanın kalbinde
    ABONE OL
    26.12.2020 - 07:00 |

    Hem kentin hem doğanın kalbinde

    30 Ekim’deki yıkıcı depremle sarsılan İzmir Bayraklı’da yaşayanların, alıştıkları bölgeye yakınlığı ve sağlam zemini nedeniyle ev sahibi olmak için tercih ettiği ‘Yeni Bornova’ olarak bilinen Kazımdirik Mahallesi’nde Ci Group tarafından bin konutluk bir proje hayata geçiriliyor.

    Hem kentin hem doğanın kalbinde

    Bölgede genelde üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1+1 dairelerin bulunduğunu ifade eden Ci Group Başkanı Cihat Aktaş, “Depremin ardından ailelerin yoğun şekilde konut arayışı başladı. 3+1 ve 4+1 dairelerin olduğu, depreme dayanıklılığı ön planda tuttuğumuz, yatay mimariye sahip projemizi bölgede hayata geçirmeye karar verdik. Burada 60- 70 yıllık ağaçlar bulunuyor. Tamamını koruyup projemizin peyzajında kullanmayı planlıyoruz. Şehrin ortasında doğanın kalbinde bir proje olacak” dedi.
    Üniversiteden onay
    Zemine yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Aktaş, “Diğer projelerimizde olduğu gibi zemin etüdümüzü, üniversite onaylı yaptırıyoruz. Ege Üniversitesi’nde projelerimizi onaylatıp depreme karşı tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

    Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Uygun’a bu kez ‘tehdit’ soruşturması

    Uygun’a bu kez ‘tehdit’ soruşturması

    Sıradaki Haber