Hem kentin hem doğanın kalbinde

Bölgede genelde üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1+1 dairelerin bulunduğunu ifade eden Ci Group Başkanı Cihat Aktaş, “Depremin ardından ailelerin yoğun şekilde konut arayışı başladı. 3+1 ve 4+1 dairelerin olduğu, depreme dayanıklılığı ön planda tuttuğumuz, yatay mimariye sahip projemizi bölgede hayata geçirmeye karar verdik. Burada 60- 70 yıllık ağaçlar bulunuyor. Tamamını koruyup projemizin peyzajında kullanmayı planlıyoruz. Şehrin ortasında doğanın kalbinde bir proje olacak” dedi.

Üniversiteden onay

Zemine yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Aktaş, “Diğer projelerimizde olduğu gibi zemin etüdümüzü, üniversite onaylı yaptırıyoruz. Ege Üniversitesi’nde projelerimizi onaylatıp depreme karşı tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.