Hem kutlama hem mücadele

Koşu ile başlıyor

İzmir Büyükşehir, bugün ve yarın Kültürpark’ta gerçekleşecek Kadın Emeği Fuarı’na ev sahipliği yapacak. 8 Mart Pazar günü “Sokaklar Kadınların” etkinlikleri 13.30’da ‘Kadınlar Yürüyüşü ve Kadınlar Koşusu’ ile başlıyor. Kemeraltı’nda ise ‘Gece Gece Kemeraltı’ yürüyüşü var.

Üç gün sürecek

Westpark Outlet, 3 gün süren renkli etkinliklerle 8 Mart’a damga vuruyor. Girişimci Kadınlar Sokağı, Anadolu Ateşi Dans Okulu’nun Anne-Çocuk Zumba Gösterisi ve Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Gösterisi ziyaretçileri bekliyor.

Özel etkinlik

Wyndham Grand İzmir Özdilek, SPA üyeliği, termal havuz, yoga, pilates, aqua gym dersleri gibi birçok faaliyeti, 16 Mart’a kadar Dünya Kadınlar Günü’ne özel fiyatlarla sunuyor.

Konak’a yeni semt merkezleri

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hatay Semt Merkezi’ni ziyaret etti, belediyenin düzenlediği ücretsiz kurslarda el emeği üretim yapan ve sosyal çalışmalara katılan kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Ahşap boyama, örgü, nakış gibi kursların devam ettiği sınıfları tek tek gezen Başkan Batur, 8 Mart için kadınlara kırmızı karanfiller armağan etti. Kursiyerler, kendi hazırladıkları üzerinde 8 Mart yazan pastayı Başkan Batur’la birlikte kesti.

Yeni semt merkezlerinin açılacağının müjdesini veren Batur, “Sadece burada değil Konak’ın çeşitli semtlerinde, çeşitli mahallelerinde semt merkezlerimizi çoğaltacağız. Toros’ta, Gültepe’de, Halil Rıfat Paşa’da yakın zamanda yeni semt merkezlerimiz açılıyor” dedi.

Her alanda özgürlük

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. İlçenin her mahallesinden yüzlerce kadının katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Sandal, “Kadınlara destek olmak demek; hayatın her alanında onların özgürleşmesini sağlayacak projeler geliştirmekle olur” dedi.

Farkındalık ve mücadele şart

İzmir’de faaliyet gösteren STK’ların kadın başkanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün mücadele günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir’de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın başkanları, 8 Mart’ın kadınların yaşadığı sorunlar nedeniyle farkındalık ve mücadele günü olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: “Ülke olarak gelişmiş medeniyetler topluluğunda yerimizi almak istiyorsak kadını hayatın içinde var etmemiz gerekiyor. Tek bacakla koşarak bunu başaramayız.”

Kemalpaşa Sanayici İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: “8 Mart’ı kadınların sorunlarına dikkat çektiği, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaptığı, iş yaşamında, özel yaşamda ve kamusal alanda kadınları ötekileştiren, baskılayan uygulamaları teşhir ettiği, mücadele kararlılığı gösterdiği bir gün olarak değerlendirmemiz gerekiyor.”

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: “TÜİK verilerine göre 11 milyon 500 bin kadının ev işleri nedeniyle iş yaşamının dışında olduğunu gösteriyor. İş yaşamına kadınların katılmasını engelleyen etmenleri ortadan kaldırmalı, iş yaşamına katılmış kadınlar da cam tavan uygulamaları gibi ayrımcı yöntemlerle yıldırılmamalı.”

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: “Kadın ve erkeğin birbiri arasında ayrım yapmadan toplumsal düzende yer bulması hem iş dünyasında hem de günlük yaşantımızda çağdaşlık ve eşitlik ilkesini benimsememize neden olacaktır. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine sahip çıkıldığı takdirde Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmada en önemli adımı atmış olacağız”

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran: “Kadınların yok sayıldığı, haklarının elinden alındığı bir sistemde verilmesi gereken ilk ve elzem mücadele kadın hakları mücadelesi olduğunu düşünüyoruz. Kadının yaşamın içinde olmadığı bir ülkenin her alanda topallaması kaçınılmaz.”

Ege’den bir ilk

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘I. Uluslararası Kadın Sempozyumu’ düzenledi. ‘Sanat, estetik ve şiddet üçgeninde kadın’ mottosuyla yapılan sempozyuma katılan Vali Yardımcısı Sultan Doğru, “Sağlıklı düşünen toplumlar için bu tür programlar önemli” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan da, “Toplumun kalkınması için kadınlar daha fazla söz sahibi olmalı” dedi.

ULAŞIM EMİN ELLERDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Araç Sevk Amirliği’ndeki kadın şoför sayısı sekizi buldu. Otobüsleri kullanan kadın şoför sayısı 28’e, metro ve tramvayda çalışan sürücü sayısı da 18’e ulaştı. Şoförlerden Hülya Demir, mesleğinin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Şoför Sibel Koçman da, baba mesleği olduğunu vurguladı.

Narlıdere’ye davetlisiniz

Narlıdere Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi program hazırladı. 10 Mart Salı günü, saat 19.30’da Narlıdere AKM’de gerçekleşecek programda şiir dinletileri sunulacak, kadına haklarına ve kadına şiddete vurgu yapan tiyatro oyunu sergilenecek. Başkan Ali Engin, “Kadın haklarını sadece 8 Mart’ta değil, her gün savunmalı ve korumalıyız” dedi.

Kadınlara teşekkür etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün fikirleri, vicdanları, emekleri ve yetiştirdikleri insanlarla dünyanın daha yaşanır bir yer olmasını sağlayan bütün emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Gürün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün de dediği gibi, dünyada her şey kadının eseridir” diye konuştu.

8 Mart’a özel

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, her yıl olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kadın Meclisi, ilk programı Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdi. Psikolog Elif Kurumuş, öğrencilere ergenlik, şiddet ve çeşitleri, şiddetle mücadele gibi konularda bilgi verdi. Kadın Meclisi ardından Tavas Nikfer Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi’ni ziyaret etti, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verdi. Kadın Meclisi Ozan Tekstil’de çalışan kadınlar için de ‘Kadın Olmak’ konulu söyleşiyi düzenledi. Psikolog Duygu Özdemir, şiddet ve çeşitleri, şiddetle mücadele, şiddetsiz iletişim gibi birçok konuda bilgiler verdi.