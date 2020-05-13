‘Hem sağlığımızı hem ekonomiyi koruyalım’

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini değerlendirmek üzere “Salgınla Mücadelede Makro Ekonomik Görünüm” konulu web semineri düzenledi. EGİAD üyelerine yönelik seminere, TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu konuşmacı olarak katıldı. İmamoğlu’nun ayrıntılı sunumunun ardından konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan da, şöyle konuştu:

Olumlu etki de var

“Ekonomik yavaşlama, bütün sektörleri aynı şekilde etkilemedi. Örneğin, hava ve kara ulaşımı, eğlence ve otelcilik gibi turizme dayalı birçok sektör ciddi hasar aldı. Temizlik maddeleri, online alışveriş, uzaktan eğitim sistemleri gibi sektörlerde ise rakamlar olumlu seyretti. Toplamda ekonomik faaliyetlerde ciddi bir yavaşlama söz konusu olduğu için genel olarak net bir makroekonomik kayıp yaşanacaktır. Yeni büyüme tahminleri, salgının kontrol altına alınacağı varsayımıyla yüzde 0-2 bandında görülüyor. Sağlığımızı olduğu kadar ekonomiyi de korumanın yolları dünülmeli. Alınacak tıp ve halk sağlığı tedbirleri kadar, bu tedbirlerin ekonomik etkilerinin de dikkate alınması şart.”