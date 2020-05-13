13.05.2020 - 07:00 |
‘Hemşirelerimiz sorun yaşamamalı’
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Hemşireler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına vurgu yaptı, “Bu sorunlar ivedilikle çözülmeli, hemşireler bizim sağlık kahramanlarımız” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Hemşireler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına vurgu yaptı, “Bu sorunlar ivedilikle çözülmeli, hemşireler bizim sağlık kahramanlarımız” dedi. Hemşireleri, Kovid-19 sürecinin en önemli kahramanları olarak niteleyen Serter, “Bu salgının en önemli kahramanlarının sorunları, özellikle salgınla böylesi bir mücadele verildiği bir dönemde çözülmeli. Bu konuda Sayın Bakan’ın duyarlılık göstereceğine inanıyorum” dedi.
Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.