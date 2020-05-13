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    HaberlerEge Haberleri ‘Hemşirelerimiz sorun yaşamamalı’
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    13.05.2020 - 07:00 |

    ‘Hemşirelerimiz sorun yaşamamalı’

    CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Hemşireler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına vurgu yaptı, “Bu sorunlar ivedilikle çözülmeli, hemşireler bizim sağlık kahramanlarımız” dedi.

    ‘Hemşirelerimiz sorun yaşamamalı’

    CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Hemşireler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına vurgu yaptı, “Bu sorunlar ivedilikle çözülmeli, hemşireler bizim sağlık kahramanlarımız” dedi. Hemşireleri, Kovid-19 sürecinin en önemli kahramanları olarak niteleyen Serter, “Bu salgının en önemli kahramanlarının sorunları, özellikle salgınla böylesi bir mücadele verildiği bir dönemde çözülmeli. Bu konuda Sayın Bakan’ın duyarlılık göstereceğine inanıyorum” dedi.

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