‘Hemşirelerimiz sorun yaşamamalı’

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Hemşireler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına vurgu yaptı, “Bu sorunlar ivedilikle çözülmeli, hemşireler bizim sağlık kahramanlarımız” dedi. Hemşireleri, Kovid-19 sürecinin en önemli kahramanları olarak niteleyen Serter, “Bu salgının en önemli kahramanlarının sorunları, özellikle salgınla böylesi bir mücadele verildiği bir dönemde çözülmeli. Bu konuda Sayın Bakan’ın duyarlılık göstereceğine inanıyorum” dedi.