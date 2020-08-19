Hepsine tam not

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    19.08.2020 - 07:00 |

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    Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği “Koronavirüs’ genelgesiyle yapılan denetimler Kuşadası’nda devam ediyor.

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    Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği “Koronavirüs’ genelgesiyle yapılan denetimler Kuşadası’nda devam ediyor. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in katıldığı uygulamada, kontrolden geçirilen işletme, taksi durakları ile dükkanların hijyen kurallarına tam olarak uyduğu görüldü. Denetimlerde, Atatürk Bulvarı ile Güvercinada yolu üzerinde yer alan eğlence yerleri, kafe, restoranlar ve taksi durakları kontrol edildi. İşletmelerin hijyenik bir ortamda hizmet verip vermediklerine bakıldı, uyarılar da yapıldı.

    ‘Mücadeleye devam’

    Başkan Ömer Günel, “11 Mart’tan itibaren gerekli bütün önlemleri aldık. Ekiplerimiz, Kuşadası’nın cadde ve sokaklarını düzenli olarak 80 derecelik köpüklü su ile dezenfekte ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü personelimiz ise kafe, restoran ve eğlence yerlerini denetliyor. Ayrıca 25 meslek grubu için 25 ayrı pandemi ile mücadele bilgilendirme broşürü hazırlayıp, broşürleri Güvercin Masa gezici ekibimiz aracılığıyla her meslek grubuna ayrı ayrı dağıttık. Yine hemşehrilerimizin koronavirüsten korunmada en etkin yol olan yüz maskesine kolayca ulaşabilmeleri için kentimizin farklı noktalarına maskematikler yerleştirdik. Bu hafta boyunca esnafımıza ücretsiz 20 bin adet yüz maskesi dağıtacağız.
    Kentimizdeki her esnaf iş birliği içerisinde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getiriyor. Kuşadası çarşıları ile işletmelerin de koronavirüse geçit yok” diye konuştu.

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