Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye’nin İdlib kentinde yürüttüğü operasyona destek verdiklerini açıkladı. Türkiye genelinde eşzamanlı yapılan basın açıklamasına İzmir’den 30’a yakın meslek odası, sendika konferedasyonu ve STK katıldı.

Toplantının ev sahipliğini yapan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında olduk. İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya karşı ortak tepkimizi gösteriyoruz. Vatanın huzuru güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun” dedi.

Bedelini ödüyorlar

“Karşımızda, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden bir rejim bulunuyor” diyen Yorgancılar, “Rejim güçleri, yapılan anlaşmalara uymayıp askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Bahar Kalkanı harekatıyla bedelini ödemeye başladılar. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde bütünüz ve birlikteyiz. Atılacak her adımın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen basın toplantısında ise MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, “Terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı önceleri en güçlü şekilde verdik, yine vereceğiz” diye konuştu. Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) bir araya gelen temsilciler adına konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise, “Ordumuzun zaferi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.