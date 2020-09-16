Her bütçeye uygun

Güzelbahçe Belediyesi, sahil kenarında vatandaşların gelip çay içebileceklerini yeni bir mekan oluşturdu. GüzBel Kafe’nin açılışına, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam, Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Belediyenin asil görevi olan denge faktörünü çalıştırdıklarını söyleyen Başkan İnce, “Güzelbahçe’de yaşamak ayrıcalıktır, bu ayrıcalıklı vizyonda bir işletme yapmak istiyoruz. Buradaki amaç para kazanmak değil Güzelbahçe halkına hizmet etmek. Amacımız esnafımıza rakip olmak değil, orta hali vatandaşlarımızın da sahil kenarında oturup bir çay içmeleri, keyifli zaman geçirmelerini sağlamak. Seçim bildirgemizde olan bir vadimizi de yerine getirmiş olduk. Güzelbahçemizin 98. kurtuluş yıl dönümüne yakışacak bir işletmeyi hizmete açtık” dedi.