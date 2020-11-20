BİST1.3130.00EURO8.980.16USD7.560.15ALTIN452.46-2.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Her çarşamba günü amfitiyatroda spor
    ABONE OL
    20.11.2020 - 07:00 |

    Her çarşamba günü amfitiyatroda spor

    Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Amfitiyatro, bu kez Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen spor kursu için açıldı.

    Her çarşamba günü amfitiyatroda spor

    Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Amfitiyatro, bu kez Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen spor kursu için açıldı. Yaklaşık 20 kişi, emekli beden eğitimi öğretmeni Şennur Ünlü eşliğinde spor yaptı. Girişte ateş ölçümünün yapıldığı sosyal mesafeli ders, yoğun ilgi gördü. Ünlü, “Ücretsiz derslerimize her çarşamba günü, 11.00-12.00 saatleri arasında sağlıklı yaşama önem veren herkesi bekliyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta 20 Kasım 2020?

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta 20 Kasım 2020?

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    İstanbul’a yeni 300 metrobüs

    İstanbul’a yeni 300 metrobüs

    Sıradaki Haber