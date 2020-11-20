Her çarşamba günü amfitiyatroda spor

Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Amfitiyatro, bu kez Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen spor kursu için açıldı. Yaklaşık 20 kişi, emekli beden eğitimi öğretmeni Şennur Ünlü eşliğinde spor yaptı. Girişte ateş ölçümünün yapıldığı sosyal mesafeli ders, yoğun ilgi gördü. Ünlü, “Ücretsiz derslerimize her çarşamba günü, 11.00-12.00 saatleri arasında sağlıklı yaşama önem veren herkesi bekliyoruz” dedi.