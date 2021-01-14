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    14.01.2021 - 00:01 |

    Her yağmurda aynı sıkıntı

    AK Parti Konak İlçe Başkanı M. Sait Başdaş, yağmur sonrası Konak Belediyesi’ni eleştirdi.

    Her yağmurda aynı sıkıntı

    Başkan Abdül Batur’u şov yapmakla suçlayan Başdaş, “Yapamıyorsan bırak” dedi. Her yağmurda mağduriyet yaşandığını öne süren Başdaş, “Esnaf, dükkânının sular altında kalmasından sıkıldı, Belediye bahane uydurmaktan sıkılmadı” dedi, sözlerini şöyle noktaladı: “Sayın Başkan ve ekibi, buranın altyapı sorunlarının, konuşulmayınca yok olacağını mı düşünüyorlar, merak ediyorum.”

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