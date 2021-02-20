Her yıl 1 milyondan fazla tanı konuluyor

Özel Ege Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Semerci, dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla erkeğe prostat kanseri tanısı konulduğunu söyledi, 300 binden fazla kişinin de hastalığa bağlı öldüğünü dile getirdi. Prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Semerci, “Tarama testlerinin gelişmiş ve yaygın olarak kullanılmasına rağmen bazı hastalar hiç tanı almadan yaşamlarını sürdürebilir ve başka bir nedenle hayatlarını kaybettikten sonra otopside ortaya çıkabilir. Prostat kanseri genellikle biyolojik davranışı düşük olup yavaş ilerleyen bir hastalık olduğundan genellikle geç semptom veriyor” dedi.

3 risk faktörü

Hastalıkta ilerlemiş yaş, ailesel yatkın, genetik ve etnik köken/ırk gibi üç risk faktörünün bulunduğunu kaydeden Semerci, “Tanısı kanda bakılan prostat spesifik antijen (PSA) ve parmakla rektal muayene bulgularına göre alınan çoklu prostat biyopsisine dayanır. Özellikle son yıllarda prostat kanser tanısı ve hedefe yönelik biyopsiler açısından multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (Mp-MRG) yapılıyor” diye konuştu.

Prostat kanseri nedeniyle ölen hastaların yaklaşık yüzde 85’lik bir kısmında iskelet sistemi tutulumu olduğunu belirten Prof. Dr. Semerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erken evrede yakalanan prostat kanserli özellikle 10 yıllık yaşam beklentisi olan hastalarda cerrahi öneriliyor. Ameliyat açık, laparoskopik ve robot yardımlı radikal prostatektomi tarzında. Robotik yardımlı radikal prostatektomi ameliyatlarında onkolojik ve fonksiyonel açıdan iyi sonuçlar alınıyor. Operasyondan sonra idrar kontrol oranları ve cinsel fonksiyon durumları yüksek. İleri evre yada yaşam beklentisi az olan hastalarda bir diğer seçenek ışın tedavisi. Metastatik hastalarda hormonoterapi yada kemoterapi yapılıyor.”