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    HaberlerEge Haberleri Herkes bu derse katılmalı!
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    11.08.2020 - 07:00 |

    Herkes bu derse katılmalı!

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitliği dersinin, seçmeli olarak tüm bölümlerin müfredatında yer alacağını açıkladı, “Bu, önemli bir adım” dedi.

    Herkes bu derse katılmalı!

    Dersle birlikte, öğrencilerin karşılaşabilecekleri istismar, tehdit ve tehlikelere karşı farkındalık sağlamak istediklerini belirten Çiçek, “Onların yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Öğrencilerimizin herhangi bir tehditle karşı karşıya kaldığında risk oluşmadan, nereye nasıl başvuracakları konusunda yol göstermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
    ‘Önleyebilmek önemli’
    Kadına şiddetin ve toplumsal olayların önlenmesine bu çalışmalarla katkıda bulunmak istediklerine vurgu yapan Çiçek, “Bu ders sadece kız öğrencilerimiz için değil, erkekler için de önemli. Biliyorsunuz, flört şiddeti denen bir kavram da var. Kadın-erkek, bu konuda duyarlı olunmalı. Aynı zamanda, bu dersle öğrenciler, toplumda ve üniversitede cinsiyet eşitliğine ilişkin projeler üretebilecek” şeklinde konuştu.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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