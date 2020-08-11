Herkes bu derse katılmalı!

Dersle birlikte, öğrencilerin karşılaşabilecekleri istismar, tehdit ve tehlikelere karşı farkındalık sağlamak istediklerini belirten Çiçek, “Onların yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Öğrencilerimizin herhangi bir tehditle karşı karşıya kaldığında risk oluşmadan, nereye nasıl başvuracakları konusunda yol göstermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

‘Önleyebilmek önemli’

Kadına şiddetin ve toplumsal olayların önlenmesine bu çalışmalarla katkıda bulunmak istediklerine vurgu yapan Çiçek, “Bu ders sadece kız öğrencilerimiz için değil, erkekler için de önemli. Biliyorsunuz, flört şiddeti denen bir kavram da var. Kadın-erkek, bu konuda duyarlı olunmalı. Aynı zamanda, bu dersle öğrenciler, toplumda ve üniversitede cinsiyet eşitliğine ilişkin projeler üretebilecek” şeklinde konuştu.