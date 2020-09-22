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    HaberlerEge Haberleri HES kodu olmayan artık giriş yapamıyor
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    22.09.2020 - 07:00 |

    HES kodu olmayan artık giriş yapamıyor

    Merkezefendi Belediyesi, 59 Nolu Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların ‘HES kodu’ sorgulanarak alınması kararını uygulamaya başladı.

    HES kodu olmayan artık giriş yapamıyor

    Merkezefendi Belediyesi, 59 Nolu Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların ‘HES kodu’ sorgulanarak alınması kararını uygulamaya başladı. Hizmet binalarının ve tesislerin girişlerinde HES kodu soruluyor, kodu olmayanlar alınmıyor. Virüsle mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Vaka sayısının artmasıyla hemşerilerimizin daha çok dikkat etmesi, tedbirleri elden bırakmaması gerekiyor” dedi.

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