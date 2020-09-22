HES kodu olmayan artık giriş yapamıyor

Merkezefendi Belediyesi, 59 Nolu Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların ‘HES kodu’ sorgulanarak alınması kararını uygulamaya başladı. Hizmet binalarının ve tesislerin girişlerinde HES kodu soruluyor, kodu olmayanlar alınmıyor. Virüsle mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Vaka sayısının artmasıyla hemşerilerimizin daha çok dikkat etmesi, tedbirleri elden bırakmaması gerekiyor” dedi.