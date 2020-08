Heyecan dorukta

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Miss&Mr. Model Of Turkey Yarışması’nın İstanbul ön elemesi de Crowne Plaza Florya’da yapıldı. Virüs tedbirlerinin eksiksiz alındığı etkinlikte, Kurucu Başkan Akif Örük’ün öncülüğünde, oyuncu koçu Emrah Yıldız, tasarımcılar Niyazi Erdoğan, Gökhan Yavaş, Make Up Artist ve Altier Academy Eğitmeni Sümeyye Selamet, moda ve stil danışmanı Erdal Güvenç, güzellik koçu Yaren Dursun, Miss&Mr Model Of Turkey etkinliğinde derece alana Doğa Ekin Yavuz, Çağla Pekmezci, Ali Öner ve Batuhan Sel gibi isimlerin yer aldığı jüri, seçim yaparken zorlandı. Büyük finalin 17 Eylül’de yine Crowne Plaza İstanbul Florya’da yapılacağını belirten Örük, “Birinci finalistler ülkemizi yurtdışında temsil edecek” dedi.