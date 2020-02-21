‘Heyecanımıza ortak olsun’

Projenin İzmir için duyulması gereken ortak bir heyecan olduğunu ifade eden Sürekli, “Biz kurulduğumuzdan beri milletimizin karşısına hizmetlerimizle, başarılarımızla, icraatlarımızla, başarılarımızla çıktık.” sözlerini hatırlatarak İzmir için yine taş üstüne taş koymaktan heyecan duyuyoruz. Sayın Yücel’i açılışımıza bizzat bekliyorum. İzmir için duyduğumuz heyecana ortak olmalı. Hiçbir zaman ortak akıldan, ortak hareketten kaçmadık. Söz konusu ülkemizse, şehrimizse; her zaman yan yana durmayı biliriz” dedi.