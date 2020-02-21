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    HaberlerEge Haberleri ‘Heyecanımıza ortak olsun’
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    21.02.2020 - 00:02 |

    ‘Heyecanımıza ortak olsun’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, mevkidaşı CHP’li Deniz Yücel’i Kuzey Ege Otoyolu’nun açılışına davet etti.

    ‘Heyecanımıza ortak olsun’

    Projenin İzmir için duyulması gereken ortak bir heyecan olduğunu ifade eden Sürekli, “Biz kurulduğumuzdan beri milletimizin karşısına hizmetlerimizle, başarılarımızla, icraatlarımızla, başarılarımızla çıktık.” sözlerini hatırlatarak İzmir için yine taş üstüne taş koymaktan heyecan duyuyoruz. Sayın Yücel’i açılışımıza bizzat bekliyorum. İzmir için duyduğumuz heyecana ortak olmalı. Hiçbir zaman ortak akıldan, ortak hareketten kaçmadık. Söz konusu ülkemizse, şehrimizse; her zaman yan yana durmayı biliriz” dedi.

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