Hiçbir aşı yüzde 100 korumaz

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, Coronavac aşısı için acil kullanım onayı vermesinin ardından, sağlık çalışanları ilk sırada olmak üzere aşılama başladı. Vatandaşların Covid-19 aşısıyla ilgili kafasında soru işareti olmaması gerektiğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, en çok merak edilen konunun, aşının bağışıklık sağlayıp sağlamayacağı yönünde olduğunu söyledi.

Uygulanacak olan Çin aşısının, ölü, inaktif aşı olduğunu belirten Sakarya, “Vücudumuza virüsün hastalık yapmayan şeklini enjekte edilecek. Virüsün kişinin vücudunda hasta yapma özelliği yok ama kişinin vücudunda antikor oluşmasını sağlayacak. Şöyle düşünebilirsiniz, enjekte edilen virüsün kolu bacağı var ancak beyni yok. Dolayısıyla vücudum girer girmez onu tanıyacak ama virüsün beyni olmadığı için hasta etme, onu yönetme, yaşatma gibi özellikleri olmayacak” dedi.

Faz 3’ü tamamlayan yok

Coronavac aşısı ile ilgili olarak Brezilya’nın, yüzde 50 civarında koruyuculuk rakamı açıkladığını ancak çok hafif geçiren hasta grubunu da dahil edip bu sonucu paylaştığını sözlerine ekleyen Sakarya, “Henüz yapılan Faz 3 çalışmaları analiz edilmedi. Bu bağlamda bağışıklık sağlar mı sağlamaz mı soruları akla geliyor. Hiçbir aşı yüzde 100 bağışıklık sağlayamaz. Örneğin özellikle riskli gruplarda kullandığımız grip ya da zatürre aşısının koruyuculuğu yüzde 40-50 civarındadır. Biz bu oranı, kişinin hasta olma olasılığını yüzde 50 engellediğimiz için başarı olarak kabul etmekteyiz. Öte yandan Avrupa ve Amerika’nın olmaya başladığı aşılarla ilgili Faz 3 çalışmaları da yapılmış değil. Pandeminin yayılışını engellemek için şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki başarı oranlarının yüksek olması nedeniyle final raporları görülmeden acil onay aldılar” dedi. Kovid-19 pozitif olan ve hastalık sürecini geçiren kişinin aşı olması durumunda, çok daha iyi korunacağını belirten Sakarya, şöyle devam etti:

Hücre hafızası gelişiyor

“Vücudun hafıza hücreleri vardır. Daha önce o virüsle karşılaştığını hafızaya yazmıştır. Bir daha karşılaştığında ilk karşılaşmanın 1000 katı bir şekilde antikor yapmaya başlar. Hiç Covid-19 geçirmemiş bir insanın aşı olması durumundaysa, vücut sanki ilk defa virüs alıyormuş gibi bağışıklık geliştirmeye başlar. Şunu da bilmeliyiz. Bir hastalığı geçirdiğimiz zaman, ateş, halsizlik, kırıklık, baş ağrısı, karın ağrıları, iştahsızlık gibi bir hastalıkta görülen bulguları yapan şey sizin vücudunuzun mikroorganizmalara karşı geliştirdiğiniz tepki sonucu ortaya çıkan maddelerdir. Her aşıdan sonra bu semptomlar hissedilebilir. Aşının yapıldığı yerde kızarıklık oluşabilir. Bu belirtiler, vücudun virüsle savaşmaya başladığının göstergesidir.”