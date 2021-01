‘Hiçbir mahallemiz susuz kalmayacak’

Suyun her damlasına önem veren, içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılmak üzere kaynaklar oluşturan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2020 yılında 43 farklı noktada 219 drenaj çalışması yaparak yeni su kaynakları oluşturdu. ASKİ ekipleri tarafından içme suyu, kaynak ve drenaj çalışmaları kapsamında Bozdoğan, Çine, Germencik, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde projeler tamamlandı. Ekipler, 4.5 milyon metreküp suyu vatandaşların hizmetine sundu. Üç farklı noktada ise çalışmalar devam ediyor.

‘İdareli kullanalım’

On binlerce metrelik isale hattı döşemesi yapıp sağlıklı suları yeni hatlar üzerinden musluklara ulaştırdıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Hiçbir kaynak sonsuz değil, suyu idareli kullanalım” dedi. İklim değişikliğinin etkisini göstermesi ile yağış alan gün sayının azaldığını ve bunun sonucunda kaynakların da azalacağını dile getiren Çerçioğlu, “Aydınlıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor ve yeni kaynaklar üretiyoruz. Su, günlük yaşamımızın büyük bir parçası, ancak küresel ısınma sonucu dünyamızda oluşan kuraklık tehdidine karşı suyu dikkatli kullanmaya özen gösterelim” diye konuştu.

Göreve geldiklerinde yaklaşık 60 mahallede suyun haftanın ancak belirli günlerinde verildiğini sözlerine ekleyen Çerçioğlu, “Geçen süreçle birlikte ASKİ ekiplerimiz Aydın’ın her bir köşesinde 7/24 çalışıp hiçbir mahallemizi susuz bırakmadı. Ekiplerimiz aynı özveriyi önümüzdeki süreçte de sürdürecek” ifadelerini kullandı.