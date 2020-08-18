Hijyenden ödün yok!

Denizlİ’de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki toplu taşıma araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aksatılmadan yapılıyor. Büyükşehir’in şehir içinde hizmet verdiği 230 otobüsü ile Çardak Havaalanı ulaşımını sağlayan toplu taşıma araçları vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için her gün iç-dış temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor. Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, “Büyük bir hassasiyet gösteriyoruz” dedi.