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    HaberlerEge Haberleri ‘Hikayesi unutulmasın’
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    30.10.2020 - 07:00 |

    ‘Hikayesi unutulmasın’

    MUĞLA’da Cumhuriyetin 97’inci yıldönümü kutlamaları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

    ‘Hikayesi unutulmasın’

    MUĞLA’da Cumhuriyetin 97’inci yıldönümü kutlamaları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından ev ve iş yerlerine Türk bayrağı dağıtıldı.
    Öte yandan Muğla’nın sembollerinden İsmet Tayyaresi, Cumhuriyet’in 97. yılı için Büyükşehir tarafından yeniledi. İsmet Tayyaresi’nin birebir ölçüleri ile aynı olan maket aynı zamanda ismini de verdiği Tayyare Kavşağı’ndaki yerini aldı.
    Yeni nesillerin İsmet Tayyaresi’nin hikayesini bilmesi gerektiğini belirten Gürün, “1921 yılında işgal altındaki bir ülkenin kahraman ve cesur evlatları imkansızlıklar içinde düşen bir uçağı parçalara ayırarak Muğla’ya getiriyor ve kısa sürede onarıyor. Türk havacılık tarihine ismini altın harflerle yazdıran Vecihi Hürkuş da Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştirecek İsmet Tayyaresi’ni cepheye götürüyor” diye konuştu.

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