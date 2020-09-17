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    HaberlerEge Haberleri Hizmetin ulaşmadığı tek sokak kalmayacak
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    17.09.2020 - 00:02 |

    Hizmetin ulaşmadığı tek sokak kalmayacak

    Kuşadası Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

    Hizmetin ulaşmadığı tek sokak kalmayacak

    Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yavansu Mahallesi’ne toplam 26 bin metrekare kilit parke taşı döşedi. Ayrıca Davutlar’da 15 bin metrekare, Güzelçamlı’da da 3 bin 600 metrekare alanda kilit parke taşı çalışması yürütüldü. Şu ana kadar 40 bin metrekare alana sathi kaplama yapılan Güzelçamlı Mahallesi’nde bu rakamın yıl sonuna kadar 110 bine çıkarılması hedefleniyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin Türkmen Mahallesi Denizel Sokak’ta su hattı borularını yenilemesinin ardından başlatılan 2 bin 500 metrekarelik sıcak asfalt serimi de en kısa zamanda bitirilecek. Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda hizmetin ulaşmadığı tek bir sokak kalmayacağını belirtti.

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