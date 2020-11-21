Horoz, 3 puan istiyor!

Süper Lig’de son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 2-0 kaybedip milli araya düşme potasında giren Yukatel Denizlispor, bugün evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yeşil siyahlılarda takımla çalışmalara başlayamayan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek forma giyemeyecek. Teknik Direktör Robert Prosinecki, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti.