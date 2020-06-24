Horoz, ateşle oynuyor

Bülent Buda: Bu skoru hak etmediler. Dramatik bir son. Fark 1 iken eşitlik için etkili girişimler yaptılar. Bence kırılma anı dakika 58. Rodallega, olgun bir karşı atakla Beşiktaş’ı zorluyor. Gol umudu var. O top kaptırılıyor, 60’da Beşiktaş’ın 2. golü oluyor. Denizli vazgeçmiyor, yine de zorluyor. 67’de Sedat, savunma arkası koşusunda topu kurtarabilse, bir şeyler olabilir ama olmuyor. O top dönüyor, bir dakika sonra Beşiktaş’ın 3. golü geliyor. Fark 2’ye çıkıyor ve o anda, Denizli kontağı kapatıyor. Beşiktaş elini kolunu sallayarak farkı açıyor. İki haftadır sıralamanın üstündeki takımlarla oynuyorlar. Lakin sıralamaların üstündeki o takımların da görünümleri pek iç açıcı değil. Bu fırsatlardan yararlanamadı yeşil siyahlılar. Çok fazla kafayı takmayın. Gelecek haftalarda puan ya da puanlar toplamanın çözümlerini üretmek gerekiyor.

Fatih Tanfer: Denizlispor, Beşiktaş karşısında 53. dakikada Estupinan’ın golüyle durumu 2-1 yapınca bildiğimiz güçlü, etkili Denizlispor dönüyor diye düşündüm ancak 18 dakikada yedikleri 3 golle adeta çöktüler. Ve ağır bir yenilgi aldılar. Biz kırmadan ve üzmeden gördüklerimizi ve öngörülerimizi yazmak durumundayız. Denizlispor’un, takım halindeki bu performansı ve defans yapısıyla maçı kaybetmemesi mümkün değildi. Sahada nedendir bilinmez olumsuzluklar vardı. Oyun disiplininden koptular, topu hiç kullanamadılar. Şu an elbette bu maçı unutmak gerekir. Alınacak dersler alınıp gerekli tedbirler ile son 6 haftaya umutla bakılmalıdır. Öte yandan fikstürün çok zor olduğu da bir gerçek. Bu hafta Rize deplasmanı kelimelerle ifade edilmeyecek derecede önemli. Enerjik, tempolu ve disiplinli bir Denizlispor’un deplasmandan ne puanlar getirdiğini gördük. Denizlispor için birlik, beraberlik ve toparlanma günleridir.

Mehmet Demirtaş: Denizlispor, zor günlerden geçmeye devam ediyor. Beşiktaş’ın ilk golüne reaksiyon vermeyi başarsalar da ikinci gol ve sonrası için aynı şeyi söylemek güç. Beşiktaş’ın üçüncü golüne kadar rakibine karşı atak geliştirme eyleminde olan bir Denizli vardı. Ağlarına giden üçüncü golden sonra Horoz’un gardı düşmeye başladı ve defansın dağılmasıyla arka arkaya goller geldi. Kaleci Tolgahan, kalesinde 5 gol görmesine rağmen kritik hamleler de yaptı. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında kırmızı kart gören ve bu maç cezalı duruma düşen Zeki Yavru’nun ve takımdan ayrılan isimlerin yokluğu aranıyor. Maç içerisinde oyuncular arasında bir iletişim kopukluğu da söz konusuydu. Lig bitmiş, ligde kalma garantilenmiş değil. Dikkatli olmak gerekiyor. Süper Lig’in üst tarafı olduğu gibi alt tarafı da alev alev. Horoz mutlak suretle tehlike çemberinden çıkmak zorunda. Bu haftaki Rizespor maçı hayati önem taşıyor.