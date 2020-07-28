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    HaberlerEge Haberleri Horoz düğmeye bastı
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    28.07.2020 - 07:00 |

    Horoz düğmeye bastı

    Yukatel Denizlispor’da yeni sezon çalışmalarına başlandı.

    Horoz düğmeye bastı

    Yukatel Denizlispor’da yeni sezon çalışmalarına başlandı. Önceliği iç transfere verecek yönetimin birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı ifade edildi. Kurmayların ilk olarak yeni teknik direktörü belirlemek için harekâta başladığı vurgulandı. Sezonun son bölümünü Teknik Sorumlu Levent Kartop yönetiminde tamamlayan yeşil siyahlıların tecrübeli bir ismi dümene geçireceği kaydedildi. Sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkan yeşil siyahlı ekipte, sözleşmesi devam eden 11 futbolcu kaldı.

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