Horoz'a soğuk duş

Bülent Buda: Şok bir skor. Savunmanın direnci çok erken tükendi. Çok kötüydüler. Uçlarda pozisyon üretilemedi. Bir tür kaos yaşadıkları. Ligin ilk oyununda yadırganır. Klasik söz ders çıkarmak. Profesyonellere bunu söylemek bile fazla. Denizlispor’un nitelikli bir oyuncu topluluğu var. Ama çok kolay teslim oldular. Verdiği savaşımla kötü gidişi tersine çevirme uğraşında olanlar, güne de damgasını vururlar. Denizlispor’da böyle bir lider, öncü futbolcu yoktu. Tribünler boş, deplasman sorunu yok. Ama futbolcular öyle kopuk ki birbirinden yeterli iletişim ile kötü gidişi durduracak başkaldırı gözlemlemek olanaksız. Tüm takım kaleden başlayarak en uca kadar tel tel döküldü. Eleştirinin dozu bir miktar yüksek gelebilir. Ama gözlenen gerçek de böyle. Unutmadan bir şey daha. Takım 3 yemiş, ilk yarı bitmiş. İkinci yarıya aynı dizilişle çıkıyorlar. Belli ki herkes dağılmış.

Fatih Tanfer: Denizlispor, 25 dakikada yediği 2 erken gol ile ummadığı bir Göztepe’yle karşılaştı. Ve sonuçta ligin ilk maçında 5-1 gibi farklı bir sonuçla yenildi. Maçın yorumunu yazdığım için tekrara gerek yok. Ancak maç sonrası Teknik Direktör Prosinecki’nin demeci benim için çok önemliydi. Prosinecki ne dedi? “Kolay goller yedik, ilk maçımızdı, daha çok çalışacağız, iyi bir kadromuz var, bu sonuç sizi yanıltmasın, daha çok isteyen Denizlispor seyredeceksiniz” Doğru tespitler yaptı. Umarım teşhisi koyup güçlü Denizlispor için gerekenleri yapacaktır. Kişisel olarak futbol bilgisine ve iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Klasik bir söylemdir, ligin ilk maçları zor. En iyi antrenman maçtır. Pandemi nedeniyle takımlar çok sayıda hazırlık maçı yapamadılar. Dolayısıyla ligin olan zorluğu birkaç adım daha öteye taşındı bu sezon. Öte yandan da Göztepe deplasmanında hiçbir varlık gösteremediler ve de sezona can sıkıcı bir giriş yaptılar. Özellikle defans merkezindeki dalgınlık makasın açılmasına, Göz Göz’ün farka koşmasına mal oldu. Sezon öncesinde yaptığı ciddi transferlerle dikkat çekmişlerdi. Fakat bu müsabakada gördük ki tek tek isimler iyi olsa da bir bütün, bir takım olamadılar henüz. Tabi ilk maçtan karalar bağlamak yanlış bir tutum olacaktır. Ama kafaların bu denli maçtan uzak olması da ilginç. Bu sezon takım ve hafta sayısının artmasıyla normalden çok daha uzun bir sezon geçirecek takımlar. Yani aşılacak çok engel, gidilecek çok yol var.