Horoz’da moraller bozuk

Pandemi öncesi son 3 maçında 7 puan toplayıp çıkış yakalayan yeşil siyahlılar, dönüşte ise aynı performansı gösteremeyerek üst üste mağlubiyetler aldı. Önceki hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a tek golle boyun eğen Yukatel Denizlispor, son olarak da evinde Beşiktaş’a 5-1 yenilerek dağıldı. Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun’un takıma uyarılarda bulunacağı ifade edildi. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden takıma sert eleştiriler yöneltti.