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    HaberlerEge Haberleri Horoz’da moraller bozuk
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Horoz’da moraller bozuk

    Süper Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık ara Yukatel Denizlispor’a yaramadı.

    Horoz’da moraller bozuk

    Pandemi öncesi son 3 maçında 7 puan toplayıp çıkış yakalayan yeşil siyahlılar, dönüşte ise aynı performansı gösteremeyerek üst üste mağlubiyetler aldı. Önceki hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a tek golle boyun eğen Yukatel Denizlispor, son olarak da evinde Beşiktaş’a 5-1 yenilerek dağıldı. Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun’un takıma uyarılarda bulunacağı ifade edildi. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden takıma sert eleştiriler yöneltti.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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